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除了多元金流串接外，可設定分期利息計算、加收手續費，付款方式可指定手機或電腦顯示，避開不方便手機支付方式。
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多語系、多幣別購物網站並非只有切換動作那麼簡單，從資料到庫存；從配送到運費；從計價幣別到金流收單等等，都需要依照每間公司不同情況加以調整。