專業購物網站架設

專業購物網站架設 - 獨立官網首選

擁有十多年的購物網站架設經驗，我們以熟稔的電子商務經驗設計功能最強、最完善的購物網站，協助中小企業架設購物網站。用最親民的價格，為您打造專屬堅強可靠的購物網站，絕非一般網頁設計公司所提供的簡單購物車或是套用國外免費購物車，您也不用跟人擠開店平台，打造自己的電商網站沒有那麼難。 購物網站架設服務連同行也推薦。

購物網站架設客戶

購物網站架設客戶
購物系統優勢

我們的購物網站架設特色有

獨立購物官網架構

非網路開店平台，不受平台控制，一次性費用，具高安全性、獨立性、擴充性、精緻化優點，建立自己電商基礎

完整的購物模組

包含產品模組、購物車模組、會員模組、訂單模組、促銷模組、金流、運費、電子折價券、內容、促銷折扣等等

各種金流串接

聯信、中信、玉山、國泰世華、華南、合庫、彰銀、第一、藍新、紅陽、台灣里、綠界、黑貓、PayPal、Line Pay

SEO搜尋引擎最佳化

全站搜尋優化依照google和搜尋引擎專業公司優化建議製作，為您的購物網站爭取最好的排序，減少廣告投遞的預算

接受客製化功能服務

因應各種行業需求開發特殊功能，POS、ERP、CRM等後端系統串接，各種系統會員、商品等API開發/串接

完整電子商務解決方案

跨境多國語系多幣別、物流、電子發票、簡訊、虛擬/雲端主機採購、網站維護、網站行銷等各項專業服務與顧問

購物系統豐富的優點

豐富多變的內容管理

相當一個形象網站，讓您毫無限制的經營自己的內容，創造權威的網頁，SEO設計爭取搜尋引擎排名。

多元折扣與促銷活動

加價購、滿額加購、N件N元、N件N折、紅配綠、買活動贈點、、全館折扣越多越便宜、超值任選

各種統計報表

商品銷售統計、訂單統計與會員統計，篩選有用會員並執行發放折價券、點數、簡訊、EDM，做好CRM工作。

金流付款優化

除了多元金流串接外，可設定分期利息計算、加收手續費，付款方式可指定手機或電腦顯示，避開不方便手機支付方式。

易於RWD排版的萬用格

首頁與內容提供易於RWD排版的萬用格，可插入文字、圖片、影片等HTML，並控制每列格數，讓您的排版不再枯燥

系統安全與個資保護

超越業界的特殊安全架構設計、後台鎖IP、Google authenticator、個資加密、攻擊紀錄、清除不明檔案

購物系統優勢

購物網站模組

購物系統模組

購物網站促銷功能

購物網站系統模組設計

手機行動裝置解決方案

我們獨家提供RWD響應式+AWD適應式混合手機版解決方案，單一網址可隨裝置切換電腦或手機介面，呈現最佳效果，讓您不管在電腦上或手機行動裝置上更具競爭力！

新舊網站轉換

我們不僅據有多年的購物網站開發經驗，同時亦協助許多客戶轉換網站，我們具有新舊網站網址301轉址轉換能力，維持原有SEO排序，讓新舊轉換的損耗降到最低。

SEO結構化設計

網站依據schema.org結構化設計，為您的網站帶來更好的搜尋呈現與排名，優化包含麵包屑、組織、商品、Q&A、FAQ、文章等等。好的系統無形中幫您帶來流量，業績會和說一動作一動的網頁設計公司製作的網站有天壤之別。

多國語系購物網站解決方案

多語系、多幣別購物網站並非只有切換動作那麼簡單，從資料到庫存；從配送到運費；從計價幣別到金流收單等等，都需要依照每間公司不同情況加以調整。

購物網站相關經驗與應用

電子票券

餐券、課程、體驗等電子票券，課程日期/人數/金額管理，自動通知店家以及票券核銷

供應商

供應商平台購物網站架設，供應商管理、禔品、上架審核、自動拋單、對帳

產品履歷

食品大廠提供消費者查詢生產履歷系統，依照食用期限查詢產品履歷，兼顧形象、購物以及功能兼具

讀者回函

出版社購物網站架設，使用掃描書籍QRcode連結填寫讀者回函，提高填寫率，減少人力。或產品正品驗證應用

產品註冊

品牌購物網站架設，提供線上/線下交易之產品序號註冊，增加會員人數，提供工作效率

經銷商應用

購物網站分潤機制，取代團媽開團表單，直接用系統開團、收款、出貨，經銷商、門市各自連結銷售應用

線上報修

各類產品線上報修系統，客戶狀態追蹤與管理者流程管理

實體票券線上抵用

券號批次匯入，唯一使用，購物金發放，線上歸戶。實體優惠券發放，線上折扣。軟體序號發放

客製化商品應用

塔羅牌各種牌形抽牌、結帳、結果通知，單一商品選擇多種不同規格組合小計金額。

網頁設計客戶實例

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